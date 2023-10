Lebensmittelrettung in Gersheim Gersheimer retten jetzt Lebensmittel

Jetzt wurde im Hof an der früheren Rettungswache, dem DRK-Heim in der Dekan-Schindler-Straße nahe der Pfarrkirche, ein offizieller „Fairteiler“ in Betrieb genommen. Botschafterin Nina Burgey-Wack freute sich, dass es nach jahrelangem Bemühen endlich gelungen sei, eine zentrale Stelle zu schaffen, wo Lebensmittel gelagert und auch von jedermann kostenlos abgeholt werden können. Gestiftet wurde das Gartenhäuschen vom Unternehmen Holz Becher in Blickweiler. Aufgestellt und mit dem Boden versehen wurde es von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs. Ukrainische, polnische und deutsche Jugendliche haben es während der diesjährigen trinationalen Sommerfreizeit im Ökologischen Schullandheim „Spohns Haus“ mit einem künstlerischen Anstrich versehen.