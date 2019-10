Immer nach den Gottesdiensten : Hier gibt’s Ware aus fairem Handel

Der Arbeitskreis „Fairer Handel“ bietet an den jeweiligen Kirchen, in Bliesdalheim am Samstag, 12. Oktober, 18.30 Uhr, in Rubenheim am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr, und in Herbitzheim am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr, jeweils nach den Gottesdiensten, wieder Waren aus fairem Handel an Unterstützt werden aus dem Erlös Kleinbauern und ihre Familien in Entwicklungsländern.