Große Enttäuschung bei der Straußjugend In Gersheim wird diesmal eine abgespeckte Kirmes gefeiert

Gersheim · Aufgrund fehlender Räumlichkeiten lassen die Gersheimer in diesem Jahr die Tradition nur an zwei, statt an vier Tagen hochleben.

21.09.2023, 12:52 Uhr

Die Gersheimer Straußjugend steht in den Startlöchern zur Kirb am Wochenende. Foto: Wolfgang Degott

Am Wochenende feiert Gersheims größtes Dorf und Namensgeber der Gemeinde seine Kirb. Eine Straußgesellschaft hat sich zusammengefunden, doch so richtige Stimmung will bei den zwölf 18- bis 22-Jährigen, die alle schon im vergangenn Jahr dabei waren, nicht aufkommen.