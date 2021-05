Besuch im Biosphärenreservat Bliesgau : Die Königin der Blumen verzaubert wieder

Gersheim In Gersheim blühen die Orchideen. Ein Pfad lädt zum Besuch ein und vermittelt Wissenswertes über Knabenkraut und Händelwurz.

Im Orchideengebiet in Gersheim zeigen die bedecktsamigen Blütenpflanzen ihre außergewöhnlichen Formen und abwechslungsreichen Farben, von weiß über gelb bis zu rosa und violett. Das milde, fast mediterrane Klima und die Muschelkalkböden machen es möglich. Wir haben uns auf dem Orchideenpfad umgeschaut. Durch das wechselhafte Wetter der letzten Tage mit ergiebigen Regenfällen, aber auch Sonnenschein sind die Orchideen nur so aus dem Boden geschossen, vor allem das Knabenkraut blüht schon prächtig.

Hier am Südhang zwischen Gersheim und Herbitzheim können etwa die Hälfte der in Deutschland vorkommenden zirka 60 Orchideenarten bewundert werden. Der reizvoll angelegte und gut gepflegte Orchideenpfad zeigt an zehn Stationen besondere Arten, warum sie gerade hier vorkommen und wie ihr Lebensraum erhalten werden kann. Startpunkt ist der Lachenhof, hier stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es laut Gemeinde in der Dekan-Schindler-Straße am Ökologischen Schullandheim und am Friedhof (15 Minuten Fußweg).