Grundschule Reinheim In Reinheims Grundschule wurden Drillinge begrüßt

Sie besuchen eine der beiden Eingangsklassen der bilingualen Schule, in die alle Erstklässler während einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier in der vollbesetzten Grenzlandhalle von Schulleiterin Susanne Albrecht begrüßt und aufgenommen wurden. Bürgermeister Michael Clivot, der zuvor auch in bei der Grundschule Medelsheim-Altheim war, wo 24 Kinder ihren Schullalltag aufgenommen haben, freute, sich, dass innerhalb der Gemeinde Gersheim wieder so viele gemeinsam mit den Kindern feiern. In der Grundschule der Parr sind auch Kinder aus Blieskasteler Stadtteilen mit dabei.