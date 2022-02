Ortsrat Bliesdalheim : In Bliesdalheim tagt der Ortsrat

Bliesdalheim Am Freitag, 11. Februar, kommt der Ortsrat Bliesdalheim zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Beginn ist um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. Themen des Abends sind unter andrem die Anschaffung eines Schaukastens, eines Klettergerüstes für den Spielplatz und die Teilnahme am 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

