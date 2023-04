Tagespflege in Bliesdalheim In Bliesdalheim hat eine Tagespflege eröffnet

Bürgermeister Michael Clivot freut sich über das Angebot, weil viele, die einen Tagesplatz benötigen bisher weit fahren mussten. Da die Pandemie viele Plätze wegfallen ließ, sieht er in dem Angebot einen „Riesengewinn“ für seine Gemeinde. „Wir werden Sie so weit wie möglich unterstützen, damit möglichst viele Menschen davon was haben,“ so das Gemeindeoberhaupt. Die 43-jährige Leiterin hat für den Sprung in die Selbstständigkeit ihre Anstellung in der Gerontopsychiatrie der SHG Sonnenberg-Kliniken in Saarbrücken aufgegeben. „Wir hatten eigentlich schon viel früher loslegen wollen, nachdem vor drei Jahren die Gaststätte in dem Haus meiner Eltern geschlossen wurde.“ Doch sowohl die Umbauarbeiten als auch die Corona-Beschränkungen hätten alles hinausgezögert.