Unterstützung bei einem wichtigen Thema : Impftermine: Hier gibt es Hilfe

Niedergailbach Die Voraussetzung, gegen Corona geimpft zu werden, sind fest zugeteilte Termine. Doch bei der Vereinbarung von Impfterminen, so die CDU Niedergailbach gebe es oft Probleme. Die telefonische Anmeldung sei häufig ein Geduldsspiel in der Warteschleife und die Online-Terminvereinbarung scheiterten oftmals an der fehlenden Erfahrung im Umgang mit PC etc. Für diejenigen, die nicht auf die Hilfe von Angehörigen und Nachbarn zurückgreifen können, wird es dann schwierig, sich einen Impftermin zu besorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor allem ältere Menschen bedürfen daher einer besonderen Unterstützung.