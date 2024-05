Hochwasser in Gersheim und Mandelbachtal Entspannung auch an der unteren Blies

Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz stellten sich die Feuerwehrkräfte in den Gemeinden Gersheim und Mandelbachtal den Fluten während des Pfingstwochenendes entgegen. Seit Freitagmorgen waren alle zehn Löschbezirke in Gersheim und die acht in Mandelbachtal im Einsatz, um größere Schäden zu verhindern (wir berichteten). Am Montag entspannte sich die Situation zunehmend, die Pegelstände der Blies und deren Zuflüsse fielen, und viele Einheiten konnten in ihre Feuerwehrgerätehäuser zurückkehren.