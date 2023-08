Konzert im Kulturpark Reinheim Hermann Muskalla spielt und singt im Kulturpark

Er ist seit Jahren mit einem Solo-Programm unterwegs und gastiert hauptsächlich in unterschiedlichen Clubs im saarpfälzischen Raum. Doch bei ein paar Liedern bleibt es natürlich nicht, denn Hermann Muskalla verfügt über ein reichhaltiges Repertoire verschiedener Stilrichtungen und Interpreten. Er spielt auf hohem Niveau Lieder von Reinhard Mey, Klaus Hoffmann, Eva Cassidy, Milva, Willie Nelson, John Denver, Simon & Garfunkel, Elvis Presley und von brasilianischen Interpreten. Mit seinem ausdrucksvollen Gitarrenspiel und seiner angenehmen sonoren Stimme vermag er die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Seine ruhigen, oft nachdenklichen Lieder bringen seinen Gästen Freude und Entspannung, heißt es in der Mittelung der Veranstalter.