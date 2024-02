Herbitzheim Herbitzheim pflanzt weiter für jedes Kind einen Obstbaum

Wie Ortsratsmitglied Andrea Lippmann unterstrich, soll durch die Aktion, die in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll, eine Streuobstwiese entstehen. Sie prägen das Biosphärenreservat mit seinen vielfältigen Lebensräumen im südlichen Bliesgau in besonderer Weise. „Dadurch, dass jährlich neue Bäumchen dazukommen, die älteren in wenigen Jahren erste Früchte liefern, werten wir sukzessive unsere Wiese auf, bereichern Flora und Fauna“, so Lippmann, die mit all ihrem Wissen beim Pflanzen und Schneiden der jungen Bäume mithalf. Sie fügte hinzu, dass Bäume für Verbundenheit stehen. Bereits mit der Geburt würden Wurzeln im Ort geschlagen und zugleich habe man schon einen ökologischen Fußabdruck gesetzt. Jeder, der einen Baum pflanze und pflege, schütze auch aktiv das Klima. „Allein auf der neu entstandenen Wiese gibt es schon mehr Apfelsorten als auf manch einem Wochenmarkt. Gleichzeitig ist jeder einzelne Baum Heimat für unzählige Kleinstorganismen und Vögel, was sich positiv auf die Umwelt auswirkt“, unterstrich sie abschließend.