Eine Seniorin legt sich im Dorf ins Zeug : In Herbitzheim fühlt sich der Osterhase heimisch

Herbitzheim Die 77-jährige Gisela Kempf schmückt alljährlich ihr Heimatdorf mit Fleiß und Hingabe. So entsteht ein farbenfrohes Ensemble.

Herzstück der diesjährigen „Kreation“ auf der „grünen Lunge“ zwischen Ortsstraße und der Rubenheimer Straße ist das Ensemble am und um das Partnerschaftsschild. Initiatorin hierzu ist Gisela Kempf. Viele Stunden hat sie damit verbracht, sich wieder etwas Besonderes einfallen zu lassen, über das sich alle freuen können. Es sind auf dem Schild zwischen den Alurahmen die Zahlen 740 und 1382 zu lesen. Dabei handelt es sich um die Jahreszahlen, in denen die beiden verschwisterten Dörfer an Saar und Blies erstmals urkundlich erwähnt wurden. Die erste gemeinsame Begegnung von Herbitzheimern aus dem „krummen“ Elsass und dem Bliesgau jährt sich in diesem Jahr zum 60. Mal, sie fand am 14. Mai 1961 im damaligen Gasthaus Gruber statt. Am Alurahmen springt ein mit viel Liebe zum Detail dekoriertes Herz, flankiert von zwei Wagenrädern, ins Auge.