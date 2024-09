Kirmes in Herbitzheim Herbitzheim feiert seine Kerb wieder am traditionellen Ort

Nostalgisch geht es auch an der Cocktailbar und Theke zu, wo Erinnerungen an die vergangenen Zeiten im Bürgerhaus wach werden. Am Sonntag lädt das Hotel Bliesbrück zum traditionellen Kerwefrühschoppen und -büffet ein, gefolgt von einem sportlichen Nachmittag in Rubenheim, wo um 13.15 Uhr die zweite Mannschaft des SG Bliesgau auf die Reserve des TuS Wiebelskirchen trifft. Danach folgt ab 15 Uhr das Duell der ersten Mannschaften. Am Abend kehrt die Kerb wieder ins Bürgerhaus zurück, wo das Duo Dorfjungs mit Livemusik für gute Stimmung sorgt.