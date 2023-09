Kirmes in Herbitzheim Herbitzheim feiert fünf Tage seine Kerb

Samstags werden um die Mittagszeit die Hüte geschmückt und gegen 16 Uhr die Kerb ausgegraben und ausgeschrien, um sich dann der Kerwegaudi zu widmen. „Gleis 1“-Betreiberin Carola Jank hat mit ihrem Team bei ihrer vierten Kerb wieder ein abwechslungsreiches Angebot geschaffen. Abends steigt ab 20 Uhr, nach der glanzvollen Premiere im letzten Jahr, die zweite Malle-Party mit DJ BIC alias Ingo Bäkerfeld. In der Cocktailbar kann man einem reichhaltigen Angebot wählen und auch die Getränke-Specials „unter die Lupe“ nehmen. Am Sonntag, 1. Oktober, wird zum Frühschoppen, der um zehn Uhr beginnt, von elf bis 14 Uhr das Orchester des Musikvereins Harmonie Gersheim aufspielen. Nachmittags finden die Kerwespiele der SG Bliesgau in Rubenheim statt. Gegner wird der SV Kirkel sein. Die Reservemannschaft beginnt um 13.15 Uhr. Um 15 Uhr wird das Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellenführer angepfiffen. Nach dem Schlusspfiff pilgern alle, bekleidet mit Strohhut, der wie schon seit Jahrzehnten bei der Hut-Frau in Blieskastel gekauft wurde, Schälchen, weißem Hemd, Schürze und Jeans wieder zurück zum Gleis zur Kerweredd, die um 18 Uhr am „Gleis 1“ verlesen wird. Hauptdarsteller und Kerweredner wird dabei zum 28. Mal Markus „Boller“ Sand sein. Danach folgt der Auftritt der Homburger Band Take Five, bekannt durch ihre jährliche Homburger Oldie-Nacht.