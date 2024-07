Gersheimer hilft bei Olympia Henrik Flierl ist Volunteer bei Olympia

Wenn am kommenden Freitag, 26. Juli, in Paris die olympische Flamme entzündet wird und die Sommerspiele beginnen, ist ein Herbitzheimer hautnah dabei. Der 20-jährige Henrik Flierl wird als Volunteer tätig sein. Das ist bereits seine zweite Großveranstaltung in diesem Jahr, bei der der Student der Europawissenschaften die Luft des Spitzensports schnuppern kann. Bei der Uefa-Fußball-Europameisterschaft war er am Spielort Frankfurt auch im Stadion für Vorrunden- und K.O.-Spiele im Einsatz. Er gehörte zu den rund 16000 freiwilligen Helfern, die im Hintergrund wichtige Aufgaben übernehmen, darunter Organisation, Logistik, Besucherbetreuung und Sicherheit. Hauptsächlich habe er im Bereich Media Compound, dem sogenannten Medienkomplex, wo die Übertragungswagen stehen, gearbeitet.