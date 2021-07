Spohns Haus in Gersheim : Heiko Maas war zu Gast in Spohns Haus

Gersheim Der Bundesaußenminister und SPD-Politiker diskutierte im Ökologischen Schullandheim mit jungen Leuten über Hass im Netz.

„Wenn die Mehrheit immer die ‚Klappe’ hält, die Minderheit den Mund aufmacht, dann muss man sich nicht wundern, wenn der gesamtgesellschaftliche Eindruck entsteht, dass sie ganz viele sind, was aber nicht so ist.“ Mit dieser Aussage wandte sich Bundesaußenminister Heiko Maas im „Forum“ von „Spohns Haus“, dem Gersheimer Ökologischen Schullandheim, an 16- bis 24-jährige, darunter unter anderem Auszubildende der Kreisverwaltung, Mitglieder der Landesschülervertretung oder der „Fridays for Future“-Bewegung, aber auch von Jugendzentren. Die Sprache sei die Vorform des Handelns, so Maas. „In der Zeit, in der online immer mehr Hass verbreitet wurde, haben anschließend auf der Straße die Straftaten zugenommen. Der Satz: ‚Erst kommen die Worte, dann die Taten’, trifft leider zu,“ so Maas. Er animierte dazu, sich einzumischen, anderen zu helfen und zur Seite zu springen. Bedauerlich sei, dass es zu viele Menschen gebe, die glaubten, dass das Internet ein rechtsfreier Raum sei. Dagegen müsse man sich wenden, was auch dadurch verdeutlicht werden könne, dass strafbare Inhalte sofort vom Netz genommen werden. Als Schirmherr der Kampagne „Jung.Engagiert.Bedroht? – Hass im Netz geht uns alle an“ rief er während der Diskussionsveranstaltung dazu auf, sich dem „Hass im Netz“ entgegenzusetzen. Auch müsse deutlich und klar gemacht werden, dass „wir nicht bereit sind, das zu akzeptieren. Die Lautstärke der Mehrheit reguliert die Lautstärke der Minderheit,“ so der SPD-Politiker bei der Auftaktveranstaltung, initiiert und organisiert vom saarländischen Adolf-Bender-Zentrum.