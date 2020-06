Haushalt Gersheim unter Dach und Fach : Investitionen in die schulische Digitalisierung

Der Haushalt der Gemeinde Gersheim wurde in der letzten Ratssitzung mehrheitlich angenommen. Foto: Erich Schwarz

Gersheim Mit zwei Gegenstimmen hat der Gersheimer Rat den Haushalt gebilligt. Die Einnahmeverluste der Kommune sind nicht erfreulich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Schwarz

Gegen die beiden Stimmen der AfD-Ratsmitglieder wurde dem Haushalt der Gemeinde Gersheim in der letzten Sitzung von der reduzierten Anzahl der Ratsmitglieder parteiübergreifend zugestimmt. Hatte man zum Zeitpunkt der Abstimmung noch auf einen großen Wurf, sprich Schuldenschnitt, aus Berlin gehofft, so war Bürgermeister Michael Clivot (SPD) einen Tag später eher enttäuscht von dem, was für die Kommunen beschlossen wurde. Gleichwohl lässt man in Gersheim den Kopf nicht hängen und versucht das Beste aus der Situation zu machen.

War die finanzielle Ausstattung der Gemeinde mit „bescheiden“ eher noch zu positiv beschrieben, so kam mit der Corona-Pandemie nun ein weiterer Einnahmeverlust von rund 1,7 Millionen Euro zum Schuldenberg hinzu. Besonders sind dabei die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer betroffen. „Dies sind alles Entwicklungen, die durch die wirtschaftliche Krise und die damit verbundenen Gehaltseinbußen der Bürgerinnen und Bürger zu erwarten sind“, analysierte Verwaltungschef Clivot in seiner Haushaltsrede. Man habe aber, anders als manch andere Kommunen, nicht so getan, als hätte es Corona nicht gegeben, Deshalb sei sozusagen einen „Corona-Haushalt“ aufgestellt worden. Dabei sei es gleichwohl gelungen, durch Einsparungen, Kürzungen und mit Hilfe der derzeit gegebenen Rahmenbedingungen einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

Investiert wird in die Modernisierung der IT-Ausstattung (33 000 Euro), in die Digitalisierung der Schulen fließen 80 000 Euro. Es gibt keinen großen Spielraum, führte der Bürgermeister aus, die Kreditlinie liegt bei 140 800 Euro: „Bei elf Ortsteilen, zehn Löschbezirken, mehreren Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäusern und Hallen, zwei Schulen und einem Kindergarten sicherlich nichts, womit man große Sprünge machen kann“, führte der Kommunalpolitiker aus. Dennoch soll es ein Neubaugebiet (Am Hetschenbach) in Gersheim geben, man will ein zukunftsfähiges Freibad, Maßnahmen für den Hochwasserschutz ergreifen, die Wirtschaftsförderung soll vorangetrieben werden und man will das Erscheinungsbild der Gemeinde weiter modernisieren. „Wir brauchen auch einen gesunden Bevölkerungszuwachs in unserer Gemeinde, um die Infrastruktur und das gesellschaftliche Leben weiterhin erhalten zu können“, unterstrich Clivot. Gerade jetzt in der Krise haben man wohl auch in der „großen Politik“ erkennen müssen, wie wichtig die Städte und Gemeinden sind.

Christiane Kohlmeyer-Krause, Fraktionsvorsitzende der SPD, sah ebenfalls keine Spielräume. Man wisse auch nicht, wie das weitegehen soll: „Wir müssen auch weiterhin mit Einsparungen leben“, stellte sie schlicht fest. Positiv sei zu vermerken, dass man in die Digitalisierung der Schulen investieren könne. Und auch die Senkung der Kita-Beiträge sei ein gutes Zeichen.