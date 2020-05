Kostenpflichtiger Inhalt: Haus Sonne wartet auf Corona-Lockerungen : Das Kontaktverbot war für sie sehr schlimm

Haus Sonne-Geschäftsführer Bernd Andre (Zweiter von links) mit der Bereichsleiterin Wohnen, Claudia Wecker, im Treibhaus der einrichtungseigenen Gärtnerei mit dem Leiter der Gärtnerei, Thomas Fleckenstein. Foto: Wolfgang Degott

Walsheim Haus Sonne in Walsheim hatte und hat zurzeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch ein starkes Team macht manches möglich.

Menschen mit Assistenzbedarf, die in der Einrichtung „Neue Haus Sonne“ in Walsheim wohnen, erwarten sehnsüchtig weitere Lockerungen innerhalb der Corona-Krise. Schon seit Mitte März sind die Werkstätten der Neue Haus Sonne gGmbH aber auch der inklusive Waldorf-Kindergarten und die Förderschule geschlossen. Davon ausgenommen ist eine kleine Notbetreuung. In der Woche nach Ostern öffneten lediglich Bäckerei, Gärtnerei, Käserei und die Landwirtschaft als „Betriebe mit Systemrelevanz“. Besetzt sind sie jedoch nur mit jeweils zwei bis maximal vier Personen mit Assistenzbedarf. Sie arbeiten unter der Leitung von Mitarbeitern unter den momentan geltenden geltenden Regeln.

Geschäftsführer Bernd Andre freut sich, dass die Krise mit ihren Begleiterscheinungen und Herausforderungen sowohl von den rund 150 Betreuten als auch von den fast 220 hauptamtlichen Mitarbeitern bisher so gut bewältigt wurde. Als sich die Geschäftsleitung schon Tage vor der ersten saarländischen Allgemeinverfügung, in der das Betriebsverbot für die Werkstätten für behinderte Menschen ausgesprochen wurde, ihren eigenen „Lockdown“ zu verfügen, zogen sich fast alle in ihre Wohnbereiche zurück. Einige fuhren nach Hause oder wurden von Angehörigen abgeholt. Als dann auch noch das Betretungsverbot verfügt wurde, fanden auch fast keine Freizeitaktivitäten mehr statt.

Einzig Spaziergänge in Zweier-Gruppen mit einem Betreuer waren erlaubt. Erlebten es die Menschen in den ersten Tagen mehr als Urlaub, so gestalteten sie später ihren Tagesablauf neu. Begrenzte Tagesangebote in den Werkstätten wurden gut angenommen. So stellten beispielsweise fleißige Hände viele Mund-Nasen-Bedeckungen her. Zudem beteiligte sich Haus Sonne an der landesweiten Aktion „SaarSteine“. Die Werkstätten, in denen normalerweise 100 Menschen arbeiten, hatten von einem Tag auf den anderen einen komplett neuen personellen Zuschnitt.

Plötzlich waren die Angestellten von Haus Sonne unter sich. Es wurde umstrukturiert. Um den Betrieb am Laufen zu halten blieben alle, wurde keine Kurzarbeit beantragt. So konnten auch die vereinbarten Aufträge noch abgearbeitet werden. In den Anlagen der Gärtnerei wurde weitergearbeitet. Zudem mussten die Tiere auf dem Neukahlenberger Hof in Böckweiler versorgt werden.

In der Wäscherei war insbesondere die eigene Hauswäsche zu reinigen. Von außerhalb, beispielsweise von den Stammkunden aus dem Hotel- und Gaststättenbereich sowie den Vereinen, wurde keine Wäsche mehr angeliefert. Es gab ja keine Veranstaltungen mehr.

„Hauptamtliche wurden jetzt auch in der Betreuung bereichsübergreifend eingesetzt“, erläuterte Claudia Wecker, Bereichsleiterin Wohnen der Einrichtung. Menschen mussten rund um die Uhr betreut werden. Dies galt auch für die Einrichtungen im Kinderheim „Oben am Dorf“. Dort unterstützten auch die Lehrer. Weil die Beschränkungen schon so lange andauern, so Bernd Andre, habe sich das Kontaktverbot der Betreuten mit ihren Familien als das schwerwiegendste Problem herauskristallisiert. Dies ist insbesondere Menschen mit Intelligenzminderung schwer zu vermitteln.

Da Teilbereiche wieder geöffnet sind, mussten die Abstands- und Hygienevorschriften umgesetzt werden. Dazu gehörten eine veränderte Arbeitsplatzgestaltung, die Bildung von Arbeitsgruppen, die Neugestaltung beim zeitlichen Ablauf der Pausen sowie die Aufsicht in den Sanitärbereichen. Aber auch die Fahrdienste mussten neu organisiert werden, sie stellten eine logistische Herausforderungen dar.

Und wie sieht die Perspektive aus? Bei der Wäscherei müsse man zwar weiterhin mit Umsatzeinbußen rechnen, doch laufe der „Haus-Sonne-Dorfladen“ in Walsheim besser als früher. „Die Menschen in der Gemeinde haben den Laden für sich entdeckt“, so Bernd Andre. Er hofft, dass dieser Zustand die Krise überdauert. Ausgefallen sei der Frühlingsmarkt, die Sommerakademie abgesagt, das Dorrfest fraglich, doch hoffe man darauf, dass der Adventsbasar im Dezember stattfinden wird, so der Geschäftsführer.

Alles in allem erwartet er keine existenzgefährdenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Dass man nicht den Weg der großen Werkstätten mit seinen erheblichen wirtschaftlichen Anforderungen gehe, sondern trotz vorgeschriebener finanzieller Notwendigkeiten die Förderung der Menschen in den Mittelpunkt stelle, habe sich in der Krise als vorteilhaft herausgestellt. Trotzdem brauche man möglichst bald weitere Lockerungen, da die Menschen wieder eine Beschäftigung brauchen und auch ihre sozialen Kontakte wieder aufbauen wollen und müssen. Wecker lobte darüber hinaus den Zusammenhalt in der Belegschaft.