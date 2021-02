Hoffentlich überleben sie diese klirrend-kalten Tage : Harte Zeiten für die Störche im Kulturpark

Das Storchenpaar überwintert im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Foto: Walter Veith

Bliesbruck-Reinheim Tierbeobachter und Hobbyfotograf Walter Veith ist auch in diesen kalten Tagen unterwegs im von Tieren besiedelten Gelände.

Es gibt wieder Neuigkeiten aus dem Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Denn unser treuer Leser Walter Veith, die Kamera stets im Anschlag, hat sich dort auch in den jetzt klirrend-kalten Tagen umgeschaut „Harten Zeiten für die Tierwelt im Europäischen Kulturpark“ – so lautet die Überschrift zu seinen jüngsten Schilderungen.

Die Kältewelle in unserer Region beschäftigt ihn in HInblick auf die Tierwelt im grenzüberschreitenden Kulturpark-Gelände. Laut Wettervorhersage soll es noch bis Ende Februar Schneefall und Dauerfrost mit hohen Minustemperaturen geben. „Damit frieren erneut wieder die meist flachen Parkgewässer zu, und nicht nur die Schwäne, sondern alle anderen Wasservögel werden ihren natürlichen Lebensraum wohl für längere Zeit verlassen müssen“, so Veith. Die beiden Altschwäne, deren fünfköpfiger Nachwuchs bereits dauerhaft weggeflogen sei, überwinterten nun schon im fünften Jahr hier und würden ganzjährig von Parkbesuchern täglich mit Brot versorgt: „Hin und wieder rate ich zur Fütterung von Vollkorn-Toastbrot anstelle von wenig nahrhaftem Weißbrot. Auf einem meiner Blogs auf meiner Webseite habe ich hierzu einen Beitrag geschrieben“, ergänzt der Pensionär seine Ausführungen. Schwäne und andere Wasservögel, so Veith, die sich bei zugefrorenen Gewässern oft auf dem befestigen Uferbereich aufhalten, ausruhen oder ihr Gefieder einfetten, sollte man jetzt in Ruhe lassen und nicht erschrecken, etwa durch freilaufende Hunde.

Sieht man die Schwäne regungslos auf dem Eis , bedeute dies nicht etwa, dass sie festgefroren sind, sondern dass sie sich auf dem Eis ausruhen (wir berichteten). Stöcke werfen oder in die Hände klatschen um die Schwäne zum Ausstehen zu bewegen, ist daher falsch und bewirkt nur, dass die Tiere unnötig Energiereserven verbrauchen. Erst kürzlich berichtete unsere Zeitung über einen hilflosen, verletzten Schwan am Niederwürzbacher Weiher und wies in diesem Zusammenhang auf die Aussage eines Experten hin, dass erwachsene Schwäne tagelang auf einer Eisfläche liegen können, ohne dabei festzufrieren. Sie würden ihre Beine einfach hochziehen und sie in zwei Taschen unter den Flügeln verstecken. „Im Übrigen“, so ergänzt unser Mann aus Gersheim, „sind Schwäne sehr gut gegen Kälte durch ihr Gefieder geschützt, das sie mit einem öligen Sekret aus ihrer Bürzeldrüse einfetten. Sie verfügen zudem über weit verzweigte Adern in den Beinen, die dem Wärmeaustausch dienen.“

Zu hoffen sei natürlich, dass auch das Storchenpaar die derzeit extrem kalten Tage unbeschadet überlebt. Störche seien in der Lage, kurzfristig Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius zu überstehen. Ihr besonderer Blutkreislauf verhindere, dass die Körperwärme über die Beine verloren geht. Im Gegensatz zu Schwänen könnten Störche mehrere Tage ohne Nahrung auskommen. Trinken müssten sie aber täglich. „Störche sind zwar Nahrungsopportunisten, bei tiefgefrorenem Boden wird es aber auch für diese Vögel schwierig, auf den Wiesen und Freiflächen ausreichend tierische Nahrung zu finden. Sie weichen daher oft auf offene Fließgewässer aus. So konnte ich die beiden Störche vor Jahren während einer Kälteperiode auf einer Sandbank auf der Blies beobachten, wie sie auf Fischjagd gingen. Sie standen dabei im Wasser, wobei sie vermutlich ihre Füße in dem gegenüber der Außentemperatur höheren Wassertemperatur aufwärmten“, so unser Hobbyfotograf und Tierfreund. .

Foto: Walter Veith