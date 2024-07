Gymnastik in Gersheim Die Gymnastik-Abteilung der SG Herbitzheim-Bliesdalheim wird 50

Berger lobte bei einer kleinen Feierstunde im Herbitzheimer Hotel Bliesbrück die rege Teilnahme der Frauen an den Übungsstunden. Auch die Verdienste des damaligen Vorsitzenden der SG, Wolfgang Lippmann, auf dessen Initiative die Abteilung gemeinsam mit seinem Stellvertreter Karl Motsch ins Leben gerufen wurde, hob sie beim Rückblick heraus. Mit dem Slogan „Aktive Fitness mit Freude. Mach mit, bleib fit“ sind nach wie vor alle mit Begeisterung dabei, freuen sich aber auch über die Begegnungen in der lebendigen Gemeinschaft in der Bürgerhaushalle.