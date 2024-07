Grundschule Reinheim Begeisternde Aufführung der „Zauberflöte“

Zweimal ausverkauftes Haus und insgesamt 540 Besucher zählten die Aufführungen der „Zauberflöte“ in der Reinheimer Grenzlandhalle. Die Vorstellungen, in denen jeweils die Hälfte der Grundschulkinder zu sehen war, markierten einen glanzvollen und viel bejubelten Abschluss eines außergewöhnlichen Projektes der Grundschule Reinheim. Fünf Tage lang tauchten die Schüler, Lehrer und das gesamte Kollegium intensiv in die Welt der 1791, in Wien uraufgeführten Oper des Salzburger Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, der drei Monate später starb, ein. Unterstützt wurden sie dabei von drei professionellen Opernsängern aus Hamburg, Salzburg und Paris der Jungen Oper Detmold. Gemeinsam schufen die Sechs- bis Zehnjährigen der acht Klassen als Teil des „weltweit jüngsten Opernensembles“ eine denkwürdige Darbietung, die das Publikum in ihren Bann zog.