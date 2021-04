Große Solidarität mit einem an Leukämie erkrankten Mann in Reinheim : Weiter Suche nach Stammzellenspendern

Große Solidarität mit einem an Leukämie erkrankten Mann in Reinheim

Die beiden Söhne des erkrankten Jürgen Wack, Jonas (Vierter von links) und Manuel (Zweiter von rechts), versorgen Helfer am Sportheim in Reinheim mit Infomaterial, das später in Einkaufsmärkten und Fußgängerzonen verteilt werden wird. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Das Schicksal des ehemaligen Ortsvorstehers von Reinheim, der an Leukämie erkrankt ist, berührt viele. Freiwillige sind im ganzen Land unterwegs, um für die Knochenmarkspender-Datei zu werben.

Große Solidarität und selbstlose Hilfe charakterisieren die Aktionen, die zielgerichtet darauf hinarbeiten einen Stammzellenspender, für den an Leukämie erkrankten, ehemaligen und langjährigen Reinheimer Ortsvorsteher Jürgen Wack zu finden. Gemeinsam mit den beiden Söhnen Jonas und Manuel waren in den letzten Tagen rund 40 Freiwillige im ganzen Saarland unterwegs. Sie verteilten Flyer, baten Geschäftsleute darum, dass Plakate aufgehängt werden, sprachen in Fußgängerzonen von Saarbrücken, St. Ingbert und Homburg Passanten an.