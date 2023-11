Hochwasserschutz in Gersheim Grenzüberschreitender Schutz gegen Hochwasser

„Aus dem Katastrophenschutzstab des Saarpfalz-Kreises waren fünf Personen inklusive drei Ehrenamtlichen beteiligt, die auf Anforderung sowohl Personal wie auch Material für das vom Hochwasser betroffene Einsatzgebiet organisierten. Mein besonderer Dank geht an Michael Clivot und die französischen Partner für diese unter dem Strich wirklich gelungene Initiative, die uns alle – verstetigen wir solche Übungen – zu einem schnellen Handeln in Krisensituationen befähigen, um die Menschen in unserer Region zu schützen“, fasste Landrat Theophil Gallo zusammen.