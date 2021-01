Aus dem kirchlichen Leben in Gersheim : Gottesdienste in Heilig Kreuz

Gersheim Da es nach der neuen bischöflichen Dienstanweisung erlaubt ist, finden ab dem kommenden Wochenende, also am 16. und 17. Januar, in der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim wieder Gottesdienste statt.

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott