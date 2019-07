Rubenheim : So also fühlt sich dieser Golfsport an

So also fühlt sich dieser Golfsport an

Rubenheim Eine Schnupperstunde auf dem wunderbar gelegenen Katharinenhof in Rubenheim.

Mit einem einladenden, breiten Lächeln heißt er seinen Gast willkommen. Der australische Sonnyboy steht fröhlich bereit. Geschwind nimmt er einem die Angst. Die Angst zu versagen. In einer Sportart, die absolutes Neuland ist. Willkommen auf dem Katharinenhof in Rubenheim, nur zehn Minuten vom Flughafen Ensheim und 20 Minuten von der Landeshauptstadt entfernt. Hier tauchen wir an einem sonnigen Samstag ein in eine ganz neue Welt – auf sattem Grün inmitten prächtiger Idylle. Bei klarem Wetter reicht die Sicht von der großen Terrasse bis in die Vogesen. Doch vor gastronomischen Genüssen und Panoramablick ist beim heutigen Schnuppertraining erst einmal ein wenig Anstrengung angesagt.