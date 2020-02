Ausstellung im Rathaus Gersheim : „Schönes auf Schritt und Tritt“

Ensheim Auf den Fluren des Rathauses in Gersheim war eine Ausstellung mit Naturfotografien der Ensheimer Künstlerin Gisela Wilhelm zu sehen.

Die Ensheimer Künstlerin Gisela Wilhelm stellt derzeit im Gersheimer Rathaus ihre fotografischen Impressionen unter dem Titel „Schönes auf Schritt und Tritt“ aus. Sie legt beim Fotografieren ihren Fokus auf Schönheit. Das fast Unscheinbare, das erst beim näheren Hinschauen entdeckt werden kann, rückt sie durch ihre rund 40 Werke in den Fluren des Rathauses ins Blickfeld. „Das kann eine Blume sein, ein Same, ein verwittertes Eisen, der Flügel einer Libelle oder eine einfache Schnake“, so Wilhelm, denn auf Schritt und Tritt begegne ihr Schönheit. Dass die Mehrheit ihrer Fotos in Rubenheim und ihrem Wohnort Ensheim entstanden seien, gebe der Ausstellung zudem einen regionalen Bezug. Wilhelm unterstreicht, dass es ihr Anliegen sei, dem Betrachter zu sagen, einmal hinzuschauen um zu sehen, wie schön das sei. Sie selbst fotografiert mit großer Leidenschaft. Am liebsten bäuchlings in der Wiese liegend, am Weiher, in den Gärten. „Das hat schon was von Jagen“, fügt sie hinzu. Sie verschreibt sich seit 17 Jahren der Naturfotografie, sagt sie. Das sei eine Leidenschaft, die sie bis heute in ihren Bann zieht.