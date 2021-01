Haus Sonne Walsheim : Nachträgliche Bescherung in „Haus Sonne“

Walsheim Der Verein „Grenzenlos, Verein für Inklusion und Barrierefreiheit“ übergab Geschenke in der Behinderteneinrichtung.

„Wir führen viele Aktionen unter dem Leitsatz „Inklusion durch Musik“ durch,“ so der Chef des 2019 in Dillingen gegründeten und 25 Mitglieder zählenden gemeinnützigen Gemeinschaft. Normalerweise seien es Konzerte oder auch Gesangswettbewerbe, an denen Menschen mit Handicaps teilnehmen können. Diesmal, und das war der Corona-Pandemie geschuldet, wurde digital über YouTube transportiert, eine „grenzenlose Weihnacht“ veranstaltet, in der die Geschenke auch vorgestellt wurden. Bei der von einige Sponsoren finanzierten Aktion wurden Artikel bis zu einem Wert bis 100 Euro gekauft.

Geschäftsführer Bernd André zeigte sich dementsprechend glücklich, sprach von einer „klasse Geschichte“, hob aber auch das Engagement von Franziska Theobald heraus. Sie arbeitet erst seit einem halben Jahr in Walsheim, hat die Sozialarbeit in den Werkstätten übernommen, und reagierte direkt. Der Dillinger Musiker Horst Friedrich war erst über Umwegen zum Verein gekommen. Als Mitglied einer Jury verfolgte er vor Jahren im Landkreis Saarlouis einen inklusiven Wettbewerb. Dabei fing er Feuer für die Behindertenarbeit. Mittlerweile leitet er gemeinsam mit Lena Schwarz den „Reha-Chor – Wir sind wir“ der Reha gmbh - Werkstatt für behinderte Menschen in Saarbrücken. Auch organisierte er das inklusive Festival „Einklang“ im Dillinger Lokschuppen, das am 9. Oktober wieder stattfinden soll. Er kündigte an, dass der Verein bald eine „musikalische Kleiderkammer“ anbieten werde. Dabei werden im ganzen Land alte Musikinstrumente eingesammelt und anschließende renoviert oder restauriert, um sie dann an bedürftige Menschen weiter zu geben, die sie kein Instrument leisten können oder keinen Zugang dazu haben. So will sich „Grenzenlos“ zu einem richtigen Ansprechpartner entwickeln, wenn es um Musik geht.