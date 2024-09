Gemeinschaftsschule Gersheim Das Schulzentrum feierte 50. Geburtstag

Rückblick, Standortbestimmung und Gedanken über die Zukunft: Die Gemeinschaftsschule Gersheim feierte mit einem Festakt und einem Schulfest das 50-jährige Bestehen. Im Jahr 1974 wurde das „Schulzentrum“ – und so wird die Schule bis heute genannt – gegründet. Und es war ein „sehr mutiger Schritt“, wie Schulleiter Günther Clemens in seiner Ansprache in Erinnerung rief. Und „mutige Schritte“ mussten in Gersheim öfter unternommen werden, etwa als sich die Schule in eine Gesamtschule veränderte. Und der Geist der Gesamtschule als „Schule für alle“ ist bis heute geblieben. Ja, man ist stolz darauf, international und interkulturell ausgerichtet zu sein und allen, wirklich allen, eine Chance zu geben. Und in diesem Sinn ist man selbstverständlich auch eine inklusive Schule.