Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim „Heilig Kreuz“ trauert um Paul Quirin

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Montag vergangener Woche, dem 20. März, der Walsheimer Paul Quirin im Alter von 79 Jahren gestorben. „Ich habe immer versucht, deutlich zu machen, dass Verkündigung mehr ist als Vermittlung bestimmter Informationen“, sagte er vor neun Jahren bei seiner Abschiedspredigt in der Gersheimer Pfarrkirche St. Alban. Damals wurde der gebürtige Saarbrücker als Diakon in der Pfarrei Heilig Kreuz verabschiedet.