Nachruf auf Pater Dohmen Gersheimer trauern um ihren langjährigen Pfarrer Josef Dohmen

Der gebürtige Rheinländer machte 1961 das Abitur. Es folgten Noviziat, Erstprofess, Philosophiestudium in Mödling bei Wien. Er studierte ab 1964 acht Semester Theologie im Priesterseminar der Steyler Missionare in St. Augustin. Nach dem Ewigen Gelübde und der Weihe zum Diakon (1967) wurde er am 23. September 1967 mit seinem ebenfalls schon verstorbenen Bruder Christian zum Priester der Gesellschaft des Göttlichen Wortes (SVD) geweiht. Am 22. April 1968 wechselte er ins Missionshaus St. Wendel, wo er als Abteilungspräfekt und Mathematik- und Religionslehrer im Arnold-Janssen-Gymnasium eingesetzt wurde. Ausgestattet mit der Befähigung zum staatlich geprüften Heimleiter, führte er drei Jahre das Internat des Missions-Seminars St. Bernhard in Mosbach (Nordbaden). Auch unterrichtete er an Gymnasien in Mosbach und Neckarelz. 1973 kehrte er in Schule und Präfektur nach St. Wendel zurück. Ab 1980 baute er dort eine Bildungsstätte für Jugendliche auf, die er bis 1994 leitete. Aus der Übernahme von Exerzitien für Soldaten ab 1985 entstand die Zusatzaufgabe eines Militärpfarrers.