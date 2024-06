Stadtradeln in Gersheim Gersheimer radeln fast 124000 Kilometer

Höhepunkt der dreiwöchigen Aktion war wieder die Bürgerfahrt, die zum dritten Mal stattfand. Rund 50 Personen aus fast allen der elf Dörfer starteten am Gersheimer Busbahnhof und radelten rund 40 Kilometer bis zum Staatstheater in Saarbrücken. Die Strecke führte von Reinheim über die Grenze nach Sarreguemines und weiter nach Grosbliederstroff in Frankreich, wo auf einem großzügigen öffentlichen Spielplatz eine Rast eingelegt wurde. Für Verpflegung sorgten die Sponsoren Bäckerei Mischo und Welsch Getränke Bliesgau. Bürgermeister Michael Clivot, der selbst einen Teil der Strecke mitfuhr, dankte den Mitgliedern des Gersheimer „FahrRates“, insbesondere dem Herbitzheimer Christian Stolz für die Organisation. Auch Holger Frenzel von der Gemeindeverwaltung trug maßgeblich zum Erfolg bei.