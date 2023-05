1100 Euro kamen zusammen Gersheimer Kommunionkinder spenden für krebskranke Kinder

Rubenheim · 27 Kommunionkinder in der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim spendeten an den Verein Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland und bedankten sich damit für die Geschenke am Weißen Sonntag. Während einer Feier übergaben sie 1100 Euro an die Vize-Vorsitzende Ina Ruffing, die allen die Aufgaben und Erfolge der seit 1982 bestehenden, derzeit rund 800-köpfigen Gemeinschaft erläuterte.

31.05.2023, 18:00 Uhr

In Rubenheim übergaben die Kommunionkinder den Spendenscheck über 1100 Euro an die stellvertretende Vorsitzende der Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland, Ina Ruffing (links). Foto: Wolfgang Degott​/Picasa

Von Wolfgang Degott