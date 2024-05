Kommunion in Gersheim Kommunionkinder spenden für krebskranke Kinder

Sie erläuterte im Beisein von Pastoralreferentin Kornelia Olbrich davon, dass am Wochenende 15./16. Juni in Homburg das neue Haus des Kindes und der Jugend nach eineinhalbjähriger Bauzeit und einer Investition von rund vier Millionen Euro seiner Bestimmung übergeben werde. Dadurch werde auch mit der darin eingerichteten Beratungsstelle für krebskranke Kinder und Jugendliche ein weiterer wichtiger Stützpunkt zur Versorgung und Betreuung Betroffener geschaffen. Der Neubau, in unmittelbarer Nähe des Kinderonkologiezentrums der Uniklinik bietet Eltern während des stationären Aufenthaltes ihrer Schützlinge einen Ort der Ruhe und Entspannung. Sie können sich aber auch dabei mit anderen Betroffenen austauschen. Auch würden mit den neuen Möglichkeiten die vielfältigen Aufgaben des seit 1982 bestehenden und rund 800 Mitglieder zählenden Vereins noch besser und effektiver erfüllt werden können, ergänzte Ruffing.