Gemeinderat Gersheim Gersheim hat Kitas und Schulen im Blick

Die Situation in den Kindertagesstätten und Schulen der Gemeinde Gersheim stand im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Michael Clivot (SPD) konnte von einer „besonderen Situation“ in den Kitas der Gemeinde berichten: Die Kita-Plätze in der Gemeinde reichen nicht aus. Allein für die Kita Peppenkum gibt es eine zweistellige Warteliste. Man führt das in Gersheim auf eine leicht erhöhte Geburtenrate zurück, es gibt Zuzüge in die Gemeinde, „aber sicherlich sind auch die sinkenden Kita-Gebühren ein Anreiz für Eltern, ihre Kinder in eine Vorschuleinrichtung zu geben“, fand der Bürgermeister Erklärungen für die derzeitige Situation. „Alle Einrichtungen sind ausgelastet, vor allem gibt es einen gesteigerten Bedarf von Krippenplätzen“, analysierte der Verwaltungschef. Die Gemeinde müsse zunächst die Situation in Peppenkum verbessern, wo es kaum noch räumliche Kapazitäten oder Ausdehnungsmöglichkeiten gibt. Man hat sich darauf verständigt, die Gruppe der Vorschulkinder nach Altheim auszulagern. Dort befindet sich derzeit im ehemaligen Schulgebäude die Freiwillige Ganztagsschule (FGTS). Eine Unterbringung der Vorschulgruppe der Kita sei bei der FGTS zudem pädagogisch sinnvoll (Kooperation und Schnittstelle zur Schule). Auch sei die Verkehrsverbindung nach Altheim sehr gut.