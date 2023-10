Gemeinderat Gersheim Kritik am Landesentwicklungsplan

Für Gersheim besonders interessant dabei die Aussagen für künftige Siedlungsstrukturen. Dabei trifft der Landesentwicklungsplan eine grundsätzliche Aussage: „Arrondierungen des Siedlungsbestandes haben Vorrang vor der Ausdehnung in den Außenbereich.“ Das bedeutet, dass bestehende ältere Häuser, die leer stehen, ebenso wieder in die Nutzung sollen wie noch unbebaute Grundstücke im Innenbereich der Gemeinden. Der Plan will damit dem Flächenverbrauch durch die Schaffung neuer Wohngebiete entgegenwirken: „Nur soweit Innenentwicklung und Arrondierung keinen genügenden Handlungsspielraum zur Ausweisung erforderlicher Siedlungsflächen lassen, sollen Erweiterungsflächen unter besonderer Berücksichtigung der natürlichen Ressourcen in Angriff genommen werden“, so die Gemeinde in ihren Erläuterungen.