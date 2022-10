Gemeinderat Gersheim : Gersheim arbeitet weiter am Hochwasserschutz

Gersheim In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde in Konzept vorgestellt, das die Kommune auch eine Menge Geld kosten wird.

Nach diesen Formalien erläuterte dann Volker Thesen vom Ingenieurbüro Hömme das Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept für die Gemeinde Gersheim. Und der Inhaber des Büros, Frank Hömme, machte klar, „dass man ein solches Konzept nicht am Schreibtisch entwickelt, das muss man sich erlaufen“. Tatsächlich hatte es ganz viele Ortstermine gegeben mit Betroffenen, Vertretern der örtlichen Gremien und der Feuerwehr. Zu Beginn war eine zentrale Auftaktveranstaltung durchgeführt worden, in der Folge drei Bürgerforen und dann nochmals drei Veranstaltungen. „Und der Zuspruch war sehr gut“, konnte der Bürgermeister feststellen. Man habe nun sozusagen „eine große Linie“ festgemacht, in der Folge werde es über 100 Einzelmaßnahmen geben müssen. Man habe den Bürgern nahegelegt, Eigenvorsorge zu treffen. Zu den Veranstaltungen mit den Bürgern seien zusätzlich noch Gespräche mit Fachleuten geführt worden, man habe sich zudem auch mit den Feuerwehren, dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz und dem Entsorgungsverband Saar ausgetauscht. Am Ende waren dann zwei Starkregengefahrenkarten entstanden, die nun zu einer großen Karte verschmolzen werden sollen. Man habe den Privatleuten wie auch den öffentlichen Einrichtungen etliche Maßnahmen zur Situationsverbesserung vorgeschlagen. Es wurde die Alarm- und Einsatzplanung optimiert, ebenso wurden alle Betroffenen und Beteiligten über notwendige Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung informiert. Hier wurden Beispiele aufgezeigt, an denen klar wurde, wie wichtig etwa die Unterhaltung von Einlassbauwerken ist, und dass davor genügend Rückstauraum vorhanden sein muss. Bürgermeister Clivot unterstrich, dass man nun sukzessive mit den Maßnahmen je nach Dringlichkeit beginne, was aber auch sehr viel Geld kosten werde. Er hoffe auf Förderung durch das Land, eventuell sogar bis zu 80 Prozent.

Und eine solche Unterstützung wünscht man sich auch bei den Feuerwehren. In Herbitzheim steht nun der Kauf eines neuen Feuerwehrautos an, schließlich ist der aktuelle Rüstwagen schon jenseits der 30 Jahre. Gemeindewehrführer Marco Fuchs erläuterte den Räten, dass man sich sowohl preislich als auch vom Aufbau her für ein Fahrzeug HLF 20 der Marke Iveco-Magirus entschieden habe. Zudem handele es sich um ein Fahrzeug „von der Stange“, man muss also keine besonderen Extras bezahlen. Fuchs ging ausführlich auf Details ein. So habe man mit dem anzuschaffenden Fahrzeug quasi eine Kombination aus Rüstwagen und Tankfahrzeug. Wie Bürgermeister Clivot dazu anmerkte, sei es gerade in Herbitzheim und auch in Rubenheim bei Bränden problematisch mit der Löschwasserzufuhr. Das Feuerwehrauto wird rund 400000 Euro kosten, die Finanzierung muss noch geklärt werden. Dabei wies Wehrführer Fuchs auch darauf hin, dass sowohl der Gebrauchtwagenbereich wie auch die Möglichkeit der Anschaffung eines Vorführfahrzeuges von Feuerwehrfahrzeugen im Moment extrem angespannt sei, und dass auch hier die Preise explodierten. Bei der Beschaffung wird man vom Blieskasteler Feuerwehrexperten Marco Nehlig unterstützt. Zeitlich wird sich das Ganze noch hinauszögern, die Lieferzeiten für das Fahrgestell betragen zwei Jahre, ein weiteres Jahr muss man dann noch für den Aufbau rechnen. Marco Fuchs und der Bürgermeister wiesen darauf hin, dass in den Folgejahren noch einige Feuerwehrfahrzeuge in den Gersheimer Ortsteilen die 30-Jahre-Grenze überschritten. Finanzierung bei den Gersheimer Finanzverhältnissen derzeit noch absolut unklar. Michael Clivot hofft auf Unterstützung von Land und Bund.