Aus der Kommunalpolitik : Teils sehr ernste Worte zum Neubeginn

Gersheim Konstituierende Sitzung des Gemeinderates Gersheim. Zwei neue Beigeordnete wurden auch noch gewählt.

Klaus Hussong ging in seiner Ansprache auf die zukünftige Arbeit im Rat ein und ließ auch einige ernste Gedanken einfließen. Man könne keine „Reichtümer“ als Ratsmitglied ernten, „im günstigen Falle Zustimmung oder Beifall für Ihre Entscheidungen“, führte er aus. Es sei auch durchaus im Laufe der Mitgliedschaft im Rat mit Kritik zu rechnen, schließlich gefielen nicht immer allen Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidungen des Rates. Als Beispiel nannte Hussong Gebührenerhöhungen. „Mit Kritik kann man leben. Wenn aber die Kritik in Aggression gegen Behördenmitarbeiter umschlägt, dann ist die Toleranzgrenze weit überschritten“, unterstrich Hussong. Er zitierte Studien, nach denen in über 40 Prozent der Verwaltungen in Deutschland Mitarbeiter beschimpft und verunglimpft worden seien oder der Bürgermeister werde ebenso beschimpft, beleidigt oder gar bedroht. Und diese Entwicklung mache leider auch vor Gersheim nicht halt. Hussong sprach von einem aktuellen Ratsmitglied, von dem ein solches aggressives Verhalten gegenüber dem bisherigen Bürgermeister und den Mitarbeitern der Verwaltung ausgegangen sei. Er nannte den Vorgang „erschreckend“ und stellte die Frage, wie unter diesen Umständen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich sei. Auf nähere Umstände ging Hussong nicht ein. Er zitierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in ähnlichem Zusammenhang von einem „Alarmzeichen für die Demokratie“ gesprochen hatte. „Wer Gewalt in die Politik trägt, der greift uns alle an – unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat“, zitierte er den Bundespräsidenten. Für den Gemeinderat hoffe er, Hussong, dass die neue Legislaturperiode wieder von „gegenseitigem Respekt und der Orientierung an der Sache“ geprägt sei. Bei allen zu treffenden Entscheidungen müssten zuallererst die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen. „Das heißt allerdings nicht, dass wir stets die Interessen derjenigen erfüllen müssen, die sich am lautesten artikulieren. Sondern am Ende sollte eine Entscheidung des Kommunalparlamentes - im besten Falle - immer ein Spiegel des Gesamtinteresses unserer Gemeinde sein“.