Kirmes in Gersheim Gersheimer feiern fünf Tage ihre Kirb

Am Sonntag, 22. September, rücken die Gersheimer Vereine in den Mittelpunkt des Festes. Ab elf Uhr sorgt der Musikverein Harmonie Gersheim mit einem Frühschoppenkonzert für Stimmung rund um das Kulturhaus. Der Angelsportverein, die Landfrauen, der Judoclub, Jugendclub, der Tennis-Club, der Sportverein und der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr bieten neben einem reichhaltigen Getränkeangebot kulinarische Köstlichkeiten wie Gulaschsuppe und Grillwürstchen an. Für eine süße Abwechslung sorgen Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Die jungen Festbesucher können sich auf der Hüpfburg austoben oder an den Aktivitäten des Tennisclubs teilnehmen. Ab 14 Uhr messen sich Teams aus der Gemeinde in einem besonderen Wettbewerb: Beim Human-Table-Soccer-Turnier, das vor dem Landhaus ausgetragen wird, stehen sich acht bis zehn Teams gegenüber. Interessierte können sich noch per Mail an kapisco@aol.com bei Johannes Kapor anmelden, der auch den Kirwestrauß aus dem Wald besorgt hat. Die Startgebühr beträgt 20 Euro und ist am Veranstaltungstag zu entrichten. Der Höhepunkt des Sonntags wird um 18 Uhr vor dem Kulturhaus erwartet, wenn Joelle Ernst und Chiara Rekowski die Kirweredd gemeinsam vortragen und das Dorfgeschehen auf humorvolle Weise glossieren. Mit dabei auch der geschmückte Kirwestrauß, für den Adrian Hauch die Bändchen besorgt hat. Am Montag lädt die Bierstubb erneut ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein, diesmal mit Leberknödeln und Sauerkraut auf der Speisekarte. Die Festlichkeiten enden am Dienstag mit dem symbolischen Vergraben der Kirb, womit die ereignisreichen Tage in Gersheim ihren Abschluss finden.