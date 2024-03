Vor AfD-Landesparteitag in Reinheim Heftiger Schlagabtausch im Gemeinderat – Bürgermeister Clivot kontert schwere Vorwürfe der AfD

Eigentlich waren die wesentlichen Tagesordnungspunkte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gersheim schon abgearbeitet, aber dann hat es am Ende noch einmal ordentlich „gerummst“. Hans Jank (AfD) beschwerte sich über „Schikanen“ gegenüber seiner Partei. Diese wird an diesem Samstag, 23. März, ab 14 Uhr in der Reinheimer Grenzlandhalle ihren Landesparteitag abhalten.