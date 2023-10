Abschied in Gersheim Generalkonsul Jakub Wawrzyniak verabschiedete sich

Seit einem Jahrzehnt unterstützt auch die Peter und Luise Hager-Stiftung die Initiative. Dazu der Geschäftsführer Udo Götschel: „Innerhalb der fünf Förderzwecke zählen Erziehung und Bildung, aber auch der Jugendaustausch und die sprachliche Entwicklung in der Kulturalität dazu, und dies sehen wir in Gersheim ebenso hervorragend verwirklicht wie den ökologischen Ansatz, den das Projekt besitzt.“ Neben seinem Hauptstandort in Blieskastel besitzt die Firma Hager drei Werke in Polen, wo es seit 30 Jahren präsent ist, und in denen seit dem Ausbruch des Krieges auch ukrainische Kräfte arbeiten. Dass die Hager-Stiftung ein wichtiger Partner sei, unterstrich auch die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivot. Bürgermeister Michael Clivot sprach von Projekten in Spohns Haus, die weit über die Region ausstrahlen würden. Es mache ihn auch stolz, dass trotz Krieg ermöglicht werde, dass ukrainische Kinder ins Bliestal kommen, um mit anderen mit den schrecklichen Ereignissen umgehen zu lernen. Er kündigte zudem eine Dreier-Verbindung zwischen Gersheim, dem französischen Bazancourt in der Champagne und Porabka in der Woiwodschaft Bielsko-Biala in Polen an, in dem nach dem Vorbild des „Weimarer Dreiecks“ ein gleichfalls trinationaler Austausch vertieft werden soll. Zur Gründung des Weimarer Dreiecks hatten sich am 28. August 1991 die damaligen Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens - Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski - an Goethes Geburtstag getroffen. Ihr Bestreben war es, gemeinsame Grundinteressen für die Zukunft Europas zu identifizieren sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszubauen.