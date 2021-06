Gemeinschaftsschule Gersheim : Gemeinschaftsschule Gersheim ist stolz auf ihr Abschneiden

Gersheim Für die teilnehmenden Jugendlichen der Gemeinschaftsschule Gersheim hat sich auch in diesem Jahr beim Planspiel Börse kühles Kalkulieren und nachhaltiges Investieren besonders ausgezahlt. Fünf der zehn besten Plätze gingen nach Gersheim.

Insgesamt hatten sich 132 Teams aus dem Saarpfalzkreis für den Wettbewerb angemeldet. Allein 35 davon kamen aus der Gemeinschaftsschule Gersheim. „Wir haben das Planspiel Börse seit Jahren fest als Unterrichtsgegenstand im Fach Beruf und Wirtschaft etabliert“, erklärt der Didaktikleiter der Schule, Eric Schwarz. „Deswegen haben in Gersheim alle zwischen Klasse 7 und 10 die Chance, über den Unterricht am dem Wettbewerb mitzumachen.“

Die Jugendlichen der Gemeinschaftsschule sind schon seit Jahren Dauerteilnehmer beim Planspiel Börse. „Es ist schon cool, mal so viel Geld investieren zu können“, reflektiert Preisträgerin Hanna aus dem Jahrgang 10. Sie hat im Team mit ihren Freundinnen den dritten Platz belegt. „Ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen, mein eigenes Geld dafür zu nutzen, um ohne Vorwissen in Aktien zu spekulieren. Da hilft der Wettbewerb schon.“