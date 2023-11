Gemeinschaftsschule Gersheim Gemeinschaftsschüler pflegen Schulgarten

Bei der Nachsaat für das Herbstgemüse erhielt die Gemeinschaftsschule Gersheim prominente Unterstützung von der saarländischen Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, die selbst einmal hier die Schulbank gedrückt hatte. Sie ist auch die Schirmherrin für die Schulen im Saarland, die sich ebenfalls der Initiative angeschlossen haben. „Wer selbst einmal Gemüse gezogen hat, weiß, wie viel Freude das machen kann. Die ‚GemüseAckerdemie‘ ist ein klasse Projekt, um Kindern Wertschätzung von Lebensmitteln, gesunder Ernährung und Nachhaltigkeit zu vermitteln. Besonders gut gefällt mir daran, dass sie selbst Verantwortung übernehmen, sich aktiv um ihren Acker kümmern und unmittelbar erleben können, welche Wirkung ihr Handeln hat,“ so Streichert-Clivot. „Ein Schulacker ermöglicht den Schülern, Lebensmittel in ihrer Ursprünglichkeit kennen und schätzen zu lernen. Das Konzept trägt so zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung bei. Darüber hinaus kann die Vermittlung von naturkundlichem Wissen durch die praktische Arbeit auf einem Acker das Bewusstsein für die natürlichen Lebensmittel und die Verantwortung im Umgang mit Pflanzen und Natur fördern“, unterstrich Udo Hoffmann, Beauftragter des Vorstandes der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bei seinem Besuch in Gersheim. Mit dem Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“ sollen praxisnah die Themen gesunde Ernährung, nachhaltiger Konsum und Wertschätzung von Lebensmitteln vermittelt werden. Die Ackerzeit von April bis Oktober ist dabei das Herzstück. Begleitet werden die Gersheimer von einem ehrenamtlichen „Ackerbuddy“, der ausgebildeten Gartentherapeutin Renate Schättgen aus Saarbrücken. Sie war zu allen drei Pflanzzeiten des Jahres vor Ort und hatte vor der Bestellung auch mit den Pädagogen einen Workshop durchgeführt. Nach dem gemeinsamen Bepflanzen des Ackers ging es wöchentlich für eine Doppelstunde in den Schulgarten, um die die gesamte Wertschöpfungskette Anbau, Pflege, Ernte, Vermarktung und eigener Verzehr kennenzulernen. Eine aktuelle Evaluation des Bildungsprogrammes „GemüseAckerdemie“ zeige, dass teilnehmende Schulkinder nicht nur ihr Wissen zum Gemüseanbau und gesunder Ernährung signifikant erhöhen, sondern auch den Zusammenhalt in der Klasse durch „ackern“ in Teams steigern und nicht zuletzt ihr Selbstwertgefühl und ihre Sozialkompetenz stärken.