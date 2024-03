Gemeinschaftsschule Gersheim Gemeinschaftsschule beim Bundesfinale

In der Wettkampfklasse (WK) III gingen die Jungs nach ihrem verdienten Landessieg im Skilanglauf an den Start. Das Mixed-Team der Wettkampfklasse IV hatte sich durch den zweiten Platz im Landesfinale ebenfalls das Startrecht gesichert. Nach intensivem freiem Training standen die Wettkampftage im Nordic-Zentrum Oberstdorf auf dem Programm. Ein Techniksprint über ein bis zwei Kilometer und ein aufregender Staffelwettkampf waren die Herausforderungen. Mit einer Gesamtzeit von 1:08:24 Stunden erreichten die Jungs den 20. Platz. Den Titel holten sich die aufstrebenden Talente des Sportgymnasiums Oberhof. Das Mixed-Team erkämpfte sich mit einer Gesamtzeit von 1:02:48,7 Stunden den 24. Platz, während die Eichenlaubschule Weiskirchen auf Rang 19 landete. Ein Heimsieg in dieser WK ging an das Gertrud-von-Le-Fort-Gymnasium Oberstdorf. Die engagierte Betreuung der Jugendlichen der Klassenstufen fünf bis acht übernahmen die leidenschaftlichen Ski-Alpin-Pädagogen Julia Abel und Manfred Gölter. Um überhaupt am Wettbewerb teilnehmen zu können, gründeten sie eine Arbeitsgemeinschaft (AG) und trainierten mit ihren Schützlingen fleißig mit Inlinern. Nachdem das Saarland in dieser Disziplin keine Mannschaft stellt, fanden die Schüler ihre Passion im Skilanglauf. Im Januar führte sie ihr Weg für fünf Tage ins Trainingslager im DSV Nordic Aktiv Zentrum des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) in Kniebis, wo sich das Landesfinale anschloss. Neben den sportlichen Wettkämpfen genossen die jungen Sportler der Bliestal-Schule auch ein abwechslungsreiches kulturelles Rahmenprogramm, zu dem die Besichtigung des märchenhaften Neuschwanstein-Schlosses gehörte.