Resümee Große Hilfsbereitschaft aller Beteiligten

Gersheim · In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gersheim stand vor allem das Pfingsthochwasser im Blickpunkt. Trotz großer Schäden hätten alle Beteiligten bei der Katastrophe Hand in Hand gearbeitet und damit Schlimmeres verhindert.

04.06.2024 , 14:41 Uhr

Immer noch etwas wilder als normal, aber inzwischen nicht mehr besorgniserregend zeigt sich inzwischen die Blies an der Brücke in Gersheim. Hier sind auch noch Spuren der Katastrophe sichtbar. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz