Gemeinderat Dem Neubau der neuen Schule steht nichts im Wege

Hier sieht der Gersheimer Verwaltungschef positive Anzeichen bezüglich einer teilweisen Kostenübernahme. Träger der Grundschule in Medelsheim ist neben der Gemeinde Gersheim auch die Stadt Blieskastel. Weiterhin teilte Bürgermeister Clivot mit, dass der jetzige Gemeinderat Ende Juni noch einmal zu einer Sitzung zusammenkommen muss. Zwar wird am 9. Juni bei den Kommunalwahlen ein neuer Gemeinderat gewählt, aber der alte Rat ist in seiner Zusammensetzung noch bis Ende Juni regulär im Amt. Und weil bis Ende Juli auch einige Förderanträge gestellt werden müssten, soll der „alte“ Rat noch über den Haushalt beraten. Zudem sei es den „neuen“ Ratsmitglieder nicht unbedingt zuzumuten, sofort über einen Haushalt zu beraten und abzustimmen.