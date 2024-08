Bürgerservice in Gersheim Gersheim eröffnet einen neuen ServicePunkt

(red) Seit Anfang Juli hat die Gemeinde Gersheim einen neuen ServicePunkt innerhalb der Geschäftsstelle der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße 5b eröffnet. Bürgerinnen und Bürger haben hier die Möglichkeit, barrierefrei und zentral gelegen, eine Vielzahl an Beratungsdiensten in Anspruch zu nehmen. Von Rentenberatung über Pflege bis hin zur Bauaufsicht wird eine Vielzahl an Lebenslagen abgedeckt.