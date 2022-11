Gersheim ehrte seine Sportler : Gemeinde Gersheim ehrte ihre Sportler

Die geehrten Sportler mit ihren Betreuern und Trainern sowie Bürgermeister Michael Clivot (stehend links) im Saal des Kulturhauses Gersheim. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Bei der Feier im Kulturhaus standen besonders die Reinheimer Schützen und Tennispieler aus Getrsheim und Herbitzheim mit ihren Erfolgen im Blickpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Mit der Ouvertüre aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber eröffnete das Orchester des Musikvereins „Harmonie“ Gersheim, geleitet von Silvia Munz-Anna, die Sportlerehrung der Gemeinde Gersheim. Anschließend dominierten die Athleten des Schützenclubs „Enzian“ Reinheim die Feierstunde im Kulturhaus. Die vielen Erfolge unterstrichen die Bedeutung des Schießsports in der Bliestal-Gemeinde. Herausragend dabei Volker Schumann, der neben seiner Landesmeisterschaft im Blasrohrschießen, Klasse Handicap, dazu noch den Landestitel bei der Luftpistole, Klasse SH2/Ab2m, in den Bliesgau holen konnte. Dazu gesellten sich noch drei Einzel-Kreismeisterschaften Luftgewehr, Klasse SH1/AB1, Luftgewehr liegend, Klasse SH2/AB2, und Blasrohrschießen, Klasse Handicap. Auch mit Teams gelangen den Reinheimern Erfolge. So wurde die Mannschaft „Enzian LG 4“ Meister in der B-Klasse Bliestal Luftgewehr und erreichte den Aufstieg in die A-Klasse (mit den Schützen Christine Fath, Niklas Bastian, Nils Erhardt und Yannik Hittinger). Die Kreismeisterschaft sicherte sich die Mannschaft „Enzian Luftgewehr 1“ (Sebastian Rohr, Christopher Spies und Nils Erhardt), während die Mannschaft „Enzian Senioren 3 Auflage“ Kreismeister mit Alfred Geble, Harald Lembert und Norbert Larisch wurden. Einzel-Kreismeisterschaften errangen Richard Schwarz (Luftgewehr, Klasse Herren IV) und Alfred Geble (Luftgewehr, Senioren mit Auflage Klasse Senioren III).

Bürgermeister Michael Clivot, der die Ehrung gemeinsam mit Tim Mack, Mitarbeiter des gemeindlichen Kulturamtes vornahm, freute sich, dass die Vereine, die stark unter der Pandemie gelitten haben, die Durststrecke weitestgehend gut gemeistert hätten. Er dankte neben den erfolgreichen Sportlern auch den vielen Akteuren in den Vereinen im Hintergrund, den Trainern, Betreuern und den Verantwortlichen in den Vorständen. Ohne die beispielhafte ehrenamtliche Arbeit seien lebendige Vereine nicht denkbar, insbesondere in den Sportvereinen, wo man auf das Miteinander angewiesen sei.

So gab es Urkunden und Medaillen auch für den Tennis-Club Gersheim-Herbitzheim. Dessen Mannschaft Kleinfeld Jugend Junioren wurde ungeschlagener Meister in der Junioren U18 in der A-Klasse und stieg in die Landesliga auf. Eingesetzt wurden dabei während der Medenspiele Torben Schiehl, Noah Stolz, Leo Degel, Kian Wanner, Yves Buch, Fynn Quirin, Jakob Degel und David Mannweiler. Betreuer war Andreas Pettermann-Munz. Eine weitere Mannschaft kam auf dem Kleinfeld zu Meisterehren in der A-Klasse. Hier gehörten Paul Schwarz, Adrian Wanner, Giuliano Russo, Felix Schnell, Kalle Stolz zu den Cracks. Betreuer war Mathias Wanner. Die D-Junioren der Fußball-Jugendspielgemeinschaft (JSG) Untere Blies sicherte sich die Meisterschaft in der Kreisliga. Der Kader umfasste die Spieler Roni und Salah Ali, Illia Andrievskaya, Emil Becker, Noah Bolz, Paul Breit, Paul Gerber, Luis Gruber, Vincent Harz, Jannes Korter, Ahmad Merhir, Samuel Ochs, Hendrik Rebmann, Simon Schmaus, Konstantin Schmidt, Moritz Wack, Damian und Kian Wanner sowie Noah Welsch. Trainiert wurden die Nachwuchskicker gemeinsam von Yannik Baldauf, Jonas Hentschel, Dominic Kunz und Uwe Mann.