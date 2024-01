Musikverein Gesheim Tolle Premiere für den neuen Dirigenten

Von Moderator Ralf Rodrian angekündigt, begannen sie mit traditioneller Weihnachtsliteratur. „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Oh Tannenbaum“ waren die Stücke für das Entrée. Mit Jacob de Haans „The Spirit of Christmas , ein Medley aus hinreißenden Weihnachtsliedern aus der ganzen Welt, eröffnete das große Orchester, das sich im Altarraum platziert hatte, seinen Part. Fünf Stücke, darunter das traditionelle englische „The first Noël“ oder auch „Hark! The Herald Angel Sing“, das in seiner jetzigen Melodie auf Felix Mendelssohn Bartholdy zurückgeht, waren darin verwoben. Mit „A most wonderful Christmas“ hat Robert Sheldon einige der schönsten Weihnachtslieder in einem Arrangement zusammengefasst. Passagen mit Swingstil wurden darin von jazzigen Balladen abgelöst. Das 1934 entstandene „Winter Wonderland“ und danach mit „Have yourself a merry little Christmas“, eines der populärsten US-amerikanischen Weihnachtslieder, war ebenso zu hören, wie „It’s the most wonderful Time in the Year“, das aus den Federn von Edward Polas und George Wyle stammt. Der Popsänger Andy Williams machte es in seinem ersten Weihnachtsalbum in den frühen 1960er Jahren weltberühmt.