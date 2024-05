Prozession in Niedergailbach Die Gelöbnisprozession führt zur Marienkapelle

Die Beteiligung an der Prozession in den letzten Jahren arg zurückgegangen. Das liegt aus Sicht der Veranstalter vielleicht auch daran, dass vielen Niedergailbachern der Grund der Prozession gar nicht mehr bewusst ist. Diese Gelöbnisprozession ist eine Dankprozession, die ihren Ursprung im Jahr 1814 hat. Damals wütete in Niedergailbach sowie in den umliegenden Dörfern die Pest, die als „hitzige Krankheit“ bezeichnet wurde. In Niedergailbach starben 43 Menschen. Seit 210 Jahren verehren die Niedergailbacher den Heiligen Sebastian als Pestpatron und danken ihm alljährlich an seinem Gedenktag, dem 20. Januar, für seine Hilfe. Gleichzeitig soll mit der Verehrung an diese schreckliche Zeit erinnert werden. Bis zum Jahre 1914 führte alljährlich aus gleichem Anlass am Sonntag nach dem 20. Januar eine Dankprozession zur Kapelle. Der gesundheitlich angeschlagene Pfarrer Ludwig Nagel verlegte 1915 die Prozession in den Mai.