Konzert in Herbitzheim Chorkonzert bietet „Geistliches Abendlob“

Ein „Heimspiel“ hat der Gesangverein Herbitzheim. Der Gemischte Chor tritt unter dem Dirigat von Erwin Lück vor das Publikum. Dabei wird der musikalische Bogen von Gesängen aus Taizé, über Spirituals bis hin zu sakraler Literatur gespannt. Zum Abschluss wird dann der Männerchor im Sängerkreis Blies auftreten. Er geht in seiner Tradition auf den Männerchor der Chorgemeinschaft Oesterlein zurück. Beginnend 1963 bei Einweihung des Soldatenfriedhofes in Mont-de-Huisnes in der Normandie war er danach bei weiteren Feiern musikalischer Gast. 2003 bestritt diesen Auftritt erstmals ein Sonderchor des Sängerkreises Blies. Heute steht ihm Norbert Oberinger als musikalischen Leiter vor. Nach einer intensiven Vorbereitung in vielen Singstunden präsentieren die Choristen Werke von verschiedenen Komponisten, werden „Abendfrieden“, „Jahre kommen, Jahre gehen“ ebenso im mehrstimmigen Gesang darbieten wie auch das „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, dessen Text der bedeutende evangelisch Theologe Dietrich Bonhoeffer in einem Brief aus dem Berliner Gestapo-Keller 1944 geschrieben hatte.